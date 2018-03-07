Мединский призвал ввести моду на путешествия по России

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает необходимым популяризовать внутренний туризм. Об этом он заявил в среду, 7 марта, в Ярославле.

«Я призываю всех вас и ваших читателей путешествовать по России, не меняйте нашу родину на пески каких-нибудь Эмиратов», — цитирует Мединского ТАСС.

Он добавил, что много лет назад посетил город Углич Ярославской области в качестве туриста и он произвел на него неизгладимое впечатление.

Министр вручил администрации Угличского района свидетельство о включении в туристический маршрут Золотое кольцо России.

В настоящее время в маршрут входят Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Ростов Великий, Кострома, Ярославль, Иваново, Владимир и Суздаль.

Углич был включен в маршрут 14 февраля. В городе сохранились многочисленные образцы традиционной русской архитектуры, как, например, Свято-Воскресенский монастырь и Угличский кремль с церковью Дмитрия на Крови, Спасо-Преображенским собором, колокольней, палатами царевича Дмитрия.