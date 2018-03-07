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Золотовалютные резервы России выросли на $1,4 млрд за неделю

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Золотовалютные резервы России выросли за одну неделю на 0,3%. На 23 февраля текущего года они составляли $450,9 млрд, а на 2 марта они достигли $452,3 млрд, сообщает Банк России.

Рост произошел благодаря привлечению иностранной валюты по операциям «валютный своп», говорится на сайте регулятора. Покупка валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила также сыграла немаловажную роль в наращивании резерва, сообщает телеканал «360».

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства Центробанка. Они состоят из монетарного золота, иностранной валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и ряда других резервных активов.

Накануне стало известно, что с 1 мая ЦБ РФ планирует ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд из-за ускорения роста в этом сегменте.

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