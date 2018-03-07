Масочный режим введен в больницах и детских садах в Хабаровском крае

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Нанайском и Комсомольском районах постановлением главы Роспотребнадзора региона вводится масочный режим, он должен соблюдаться в больницах, детских садах и аптеках.

По данным медиков, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае близка к эпидемии. К врачам за неделю обратились более 12 тыс. человек. В основном болеют дети в возрасте от трех до 14 лет, сообщает сайт «Хабаровский край сегодня». В отдельных населенных пунктах превышение эпидпорога уже составляет 26%.

Три школы в районе им. Лазо и Нанайском районе уже закрыты на карантин, также приостановлена работа трех детских садов.

Подъем заболеваемости отмечался еще в середине февраля. По данным медиков, распространению инфекции способствует холодная погода.