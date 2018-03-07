Евросоюз собирается обложить налогом товары из США

Евросоюз готовит ответные меры после введения США пошлин на сталь. В Старом Свете собираются обложить налогом товары из Америки. За ввоз в Европу футболок и мотоциклов придется заплатить 25% от общей суммы. Коснется нововведение и продуктов: рис, кукуруза, апельсиновый сок, клюква, бурбон из США попадут под ограничительные пошлины.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.