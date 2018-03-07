Владимир Путин посетил кондитерский комбинат в Самаре. Президент попробовал продукцию предприятия — черный хлеб и рулет с маком. Глава государства признался, что продукция ему очень понравилась.

«Хорошее место мы выбрали для встречи, но оно опасное, трудно удержаться, уж больно продукция хороша. Я хочу вас поприветствовать, добрый день. Мы встречаемся в преддверии 8 Марта, поэтому я в начале встречи хочу вас всех поздравить с этим праздником, пожелать всего самого доброго», — сказал президент.

Владимиру Путину показали технологии выпекания хлеба. Гендиректор комбината рассказала о требованиях к качеству продукции, об условиях труда работников и истории предприятия.

Путин посетил цех, где готовят торты, и отметил приятный запах и вид изделий. Президенту представили торт весом 20 кг, его заказали к 8 Марта.

Самарский булочно-кондитерский комбинат работает уже 30 лет и производит более 260 видов изделий.

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