Жительница Австралии узнала о своей беременности за 15 минут до родов

Жительница Австралии Джейд Лоуренс узнала о том, что беременна, за 15 минут до появления ребенка на свет. Об этом сообщает Daily Mail,

По данным издания, молодой человек Лоуренс Курт Стюарт привез ее в больницу 5 марта. 27-летняя женщина жаловалась на резкие боли в животе и была уверена, что у нее аппендицит.

«Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», — рассказала она.

После осмотра врачи сообщили паре, что девушка беременна, а боли вызваны схватками. Через 15 минут родился здоровый мальчик. Лоуренс назвала его Джаксом.

Примечательно, что это уже второй ребенок пары. У них уже растет двухлетняя дочь. Женщина рассказала, что симптомов беременности у нее не было, а сделанные за последние несколько месяцев тесты дали отрицательный результат.

Помимо этого, Лоуренс сообщила, что страдает синдромом поликастозных яичников, при котором часто возникают трудности с зачатием.

Курт и Джейд признались, что до сих пор не могут отойти от шока и очень рады рождению малыша.

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