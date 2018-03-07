Прямой эфир

Жительница Австралии узнала о своей беременности за 15 минут до родов

0
Фото: Depositphotos.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Австралии Джейд Лоуренс узнала о том, что беременна, за 15 минут до появления ребенка на свет. Об этом сообщает Daily Mail,

По данным издания, молодой человек Лоуренс Курт Стюарт привез ее в больницу 5 марта. 27-летняя женщина жаловалась на резкие боли в животе и была уверена, что у нее аппендицит.

«Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», — рассказала она.

После осмотра врачи сообщили паре, что девушка беременна, а боли вызваны схватками. Через 15 минут родился здоровый мальчик. Лоуренс назвала его Джаксом.

Примечательно, что это уже второй ребенок пары. У них уже растет двухлетняя дочь. Женщина рассказала, что симптомов беременности у нее не было, а сделанные за последние несколько месяцев тесты дали отрицательный результат.

Помимо этого, Лоуренс сообщила, что страдает синдромом поликастозных яичников, при котором часто возникают трудности с зачатием.

Курт и Джейд признались, что до сих пор не могут отойти от шока и очень рады рождению малыша.

 2 марта сообщалось, что в многодетной семье из Воронежской области родилась дочь, которую назвали Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теленок с «мордой кота» родился в Индонезии
Детеныш редкой макаки родился в Московском зоопарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017