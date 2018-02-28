Детеныш редкой макаки родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкой львинохвостой макаки (вандеру), его уже можно увидеть в павильоне с приматами, сообщила мэрия Москвы.

«В Московском зоопарке у пары львинохвостых макак — самца Кая и самки Ляли — родился детеныш. Увидеть его можно в павильоне «Приматы» на новой территории зоосада», — говорится в сообщении мэрии.

Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, Московский зоопарк ведет работу по разведению вандеру почти 20 лет, поэтому рождение нового детеныша имеет большое значение. Львинохвостые макаки в России есть только в зоопарках Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Стая этих макак в Московском зоопарке состоит из четырех особей, для них созданы все необходимые условия. Их кормят фруктами, ягодами, грибами и мелкими позвоночными. Макаки ведут дневной образ жизни и спят прямо на деревьях.