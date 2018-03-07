Александр Ф. Скляр снял клип в заполярной Териберке

Российский музыкант, лидер группы «Ва-банкъ» Александр Ф. Скляр снял клип в селе Териберка Мурманской области. Видеоролик на песню «Корабли не тонут» уже выложен в интернет.

Как сообщает ИА «Би-порт», клип сняли еще летом 2017 года, во время фестиваля «Териберка. Новая жизнь». В его рамках перед местными жителями выступили несколько известных российских исполнителей.

В октябре 2017 года в Мурманской области начал работать паломническо-туристский центр «Мурманский берег». Он оказывает услуги при православном приходе храма Иконы Божией Матери «Тихвинская» села Териберка Североморской епархии.

Организация обеспечивает местных жителей, паломников и туристов научной информацией об историко-культурном и духовном наследии села и северного мурманского побережья Кольского полуострова.