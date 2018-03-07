В Японии начались испытания беспилотных машин для доставки почты

Почта Японии начала испытания на улицах Токио беспилотных автомобилей, которые в ближайшем будущем станут перевозить посылки, письма и другую корреспонденцию. Журналистам представили одну из таких машин, способных реагировать на сигналы светофора, пешеходов, другие транспортные средства, передает в среду, 7 марта, ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

Сообщается, что в ходе испытаний беспилотный автомобиль должен будет проехать 2 км по обычным токийским улицам между штаб-квартирой Почты Японии и одним из почтовых отделений в центральном квартале Гиндза. В машине будет находиться водитель, готовый в случае опасности взять управление на себя.

Президент Почты Японии Кунио Ёкояма заявил, что внедрение беспилотников очень важно для компании, поскольку она испытывает все более острую нехватку рабочих рук, в том числе шоферов.

Ранее сообщалось, что посылки и письма «Почта России» будет доставлять адресатам с помощью беспилотных летательных квадрокоптеров. Аппараты будут использовать для доставки корреспонденции в труднодоступные районы страны, куда почти невозможно добраться наземным транспортом.