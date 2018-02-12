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«Почта России» проверит быструю разгрузку почты из поезда в Приамурье

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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«Почта Россия» проверяет разгрузку почты из поезда в Приамурье после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой сотрудницы организации кидают посылки на перрон. Об этом рассказала руководитель направления корпоративных коммуникаций на Дальнем Востоке ФГУП «Почта России» Елена Рыжкова.

По ее словам, причиной такой «скоростной разгрузки» поезда стало его опоздание почти на час. При том, что у сотрудниц почты было всего пять минут на разгрузку и на погрузку еще 200 почтовых отправлений.

Ранее в одном из пабликов города Свободного в Амурской области в Instagram появилось видео, на кадрах которого две сотрудницы железной дороги очень быстро разгружают почтовые отправления с Белогорского локомотива, часть из них небрежно кидая на платформу, сообщает телеканал «Звезда». Предположительно, все происходит на станции Тыгды Амурской области.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Почта России» намерена сократить срок доставки до 36 часов.

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