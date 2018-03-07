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Российские звезды записали гимн для Putin Team

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские эстрадные исполнители, объединившиеся под эгидой общественного движения Putin Team, записали его гимн и представили видеоклип. Ролик опубликован 7 марта на странице организации во «ВКонтакте».

Над созданием композиции «Путеводная звезда» работал продюсер и создатель социального проекта «Жить» Игорь Матвиенко, диджей Smash (Андрей Ширман) и рэпер Тимати.

«Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего», — подчеркнул Матвиенко.

Исполнили песню Smash, Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа «А-Студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша и Тимати. В съемках клипа также приняли участие телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

«Популярные, любимые миллионами людей российские артисты объединились и записали песню о том, как важно быть частью сильной команды, о том, что вместе мы можем преодолеть любые трудности — и о том, что вступить в эту команду никогда не поздно. Это не официальный гимн движения Putin Team, но он отлично иллюстрирует его основные ценности», — отметили представители проекта «Жить».

Движение Putin Team было создано в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Спортсмен отмечал, что организация предназначена для тех людей, которые поддерживают Россию. К команде практически сразу присоединился проект «Жить», а также многие музыканты, артисты и спортсмены.

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