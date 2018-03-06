Собянин ожидает увеличения продолжительности жизни москвичей до 80 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин ожидает, что продолжительность жизни в Москве через пять лет достигнет 80 лет. Об этом глава города заявил на встрече с группой главных врачей московских больниц и поликлиник, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Та задача, которая поставлена президентом, о том, чтобы мы попали в клуб 80 с ожидаемой продолжительностью жизни больше 80 лет, для Москвы, я считаю, абсолютно реальная задача. Более того, это задача, скажем, ближайших четырех-пяти лет», — сказал он.

Собянин также отметил, что системы здравоохранения и профилактики, а также другие сопутствующие элементы повышения продолжительности жизни (экология, спорт) должны работать на эту цель.

За последние несколько лет здравоохранение в Москве претерпело серьезные изменения, а в прошлом году средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 78 годам, подчеркнул мэр города.

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