Прямой эфир

Собянин ожидает увеличения продолжительности жизни москвичей до 80 лет

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин ожидает, что продолжительность жизни в Москве через пять лет достигнет 80 лет. Об этом глава города заявил на встрече с группой главных врачей московских больниц и поликлиник, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Та задача, которая поставлена президентом, о том, чтобы мы попали в клуб 80 с ожидаемой продолжительностью жизни больше 80 лет, для Москвы, я считаю, абсолютно реальная задача. Более того, это задача, скажем, ближайших четырех-пяти лет», — сказал он.

Собянин также отметил, что системы здравоохранения и профилактики, а также другие сопутствующие элементы повышения продолжительности жизни (экология, спорт) должны работать на эту цель.

За последние несколько лет здравоохранение в Москве претерпело серьезные изменения, а в прошлом году средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 78 годам, подчеркнул мэр города.

Ранее стало известно, что в Сети опубликовали видео из ледяной пещеры в «Зарядье».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван самый читающий регион России
Зима в Москве стала второй по количеству осадков за 140 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017