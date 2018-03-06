Уроженец Китая пытался пересечь границу РФ по монгольскому паспорту

Гражданина Китая задержали при попытке пересечь государственную границу в Оренбуржье по поддельному монгольскому паспорту, нарушитель отправлен в колонию.

Мужчина приобрел паспорт гражданина Монголии летом 2017 года в Москве. Документ уроженец Китая решил использовать для пересечения государственной границы через территорию Оренбургской области. Однако при паспортном контроле фальсификация была выявлена. Сотрудники пограничного управления задержали иностранца.

По данным правоохранительных органов, обвиняемый ранее уже был судим на территории России за вымогательство, пишет РИА «Оренбуржье». При этом на момент попытки пересечения границы судимость не была погашена.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на девять месяцев в колонии строгого режима.