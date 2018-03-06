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Красноярские кадеты отравились из-за работника столовой

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Массовое отравление кадетов 5–6 класса в Красноярске произошло из-за работника столовой. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Из-за зафиксированного случая массового отравления детей в кадетском корпусе была назначена и проведена проверка. Результаты проверки показали, что наиболее вероятным источником инфекции является сотрудник кадетского корпуса, который отвечал за сервировку столов и подачу блюд. У него были обнаружены норовирусы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

По факту произошедшего Роспотребнадзор возбудил несколько административных дел, а следственный комитет одно уголовное дело по ч. 1 ст. 238.

Случай отравления произошел 1 марта в Красноярском кадетском корпусе. В общей сложности было зарегистрировано 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии у детей, обучающихся в 5–6 классе.

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