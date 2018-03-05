Растет число отравившихся в детсаду в Майкопе

По последним данным, 17 воспитанников и 20 сотрудников детского сада в Майкопе госпитализированы с признаками отравления в республиканскую инфекционную больницу. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

ИА «Кубанские новости», в свою очередь, напоминает, что первые случаи заболевания были зарегистрированы в детском саду еще 25 февраля. Именно тогда в больницу был доставлен первый пострадавший. За последние дни были госпитализированы еще три малыша.

Детское учреждение закрыто на карантин. Превентивное лечение проходят все контактировавшие с заболевшими. Причина массового отравления пока не называется.

1 марта стало известно о том, что по факту отравления 45 воспитанников кадетского корпуса имени Александра Лебедя в Красноярске возбуждено уголовное дело.