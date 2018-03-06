Убивший 19 женщин экс-милиционер приговорен к пожизненному сроку

Новосибирский маньяк Евгений Чуплинский осужден пожизненно. Бывший милиционер знакомился в Новосибирске с молодыми женщинами, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал и расчленял тела.

С 1998 по 2005 год Чуплинский расправился с 19 женщинами в возрасте от 18 до 31 года. Обвинение допустило, что жертв маньяка могло быть больше, поскольку с 2006 года Чуплинский стал осмотрительнее.

Судебные эксперты признали экс-милиционера вменяемым. 52-летний маньяк проведет в колонии оставшуюся часть жизни. Суд также обязал Чуплинского выплатить по миллиону рублей трем потерпевшим, подавшим иски о возмещении ущерба.

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