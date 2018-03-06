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Власти Индонезии заблокировали Tumblr из-за «аморального контента»

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Фото: TASS/Aditya Irawan
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Доступ к сервису микроблогов Tumblr на время заблокировали в Индонезии из-за жалоб пользователей портала на «аморальный контент». Об этом сообщает Jakarta Globe.

«Специалисты, работающие с жалобами по контенту, получили сообщения от пользователей о наличии аморального контента на Tumblr. После проверки и изучения контента мы обнаружили более 360 аккаунтов на платформе Tumblr и ее приложениях с подобными материалами», — сообщили в Министерстве коммуникаций и информационных технологий.

Министерство потребовало от компании «убрать с платформы аморальный контент» в течение 48 часов, однако ответ так и не был получен до установленного срока. В связи с этим в понедельник, 5 марта, восемь DNS-серверов сервиса были заблокированы.

Пользователи сервиса выражают свое несогласие с блокировкой в соцсети Twitter.

В июле 2017 года власти Индонезии блокировали доступ к мессенджеру Telegram.  О причинах блокировки не сообщалось. 

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