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Раздачу таблеток с йодом организовали в Бельгии на случай ядерной угрозы

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Фото: Global Look Prees/Diez, O.
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Власти Бельгии организовали раздачу жителями таблеток с йодом на случай ядерной катастрофы. Как сообщили в Бельгийской фармацевтической ассоциации, такие меры предусмотрены новым планом ядерной безопасности страны.

Как пишет «РИА Новости», любой подданный королевства сможет бесплатно получить лекарство в аптеке.

Новый план ядерной безопасности, разработанный министром внутренних дел страны Яном Ямбоном, расширяет радиус территорий вокруг АЭС, на которых должна быть организована выдача лекарств, с 20 км до 100 км. Таким образом, новые меры затронут всё население страны.

Ранее портал iz.ru писал, что слова президент России Владимира Путина о развитии обороноспособности в России вызвали беспокойство у глав США, ФРГ и Франции.

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