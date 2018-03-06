Раздачу таблеток с йодом организовали в Бельгии на случай ядерной угрозы

Власти Бельгии организовали раздачу жителями таблеток с йодом на случай ядерной катастрофы. Как сообщили в Бельгийской фармацевтической ассоциации, такие меры предусмотрены новым планом ядерной безопасности страны.

Как пишет «РИА Новости», любой подданный королевства сможет бесплатно получить лекарство в аптеке.

Новый план ядерной безопасности, разработанный министром внутренних дел страны Яном Ямбоном, расширяет радиус территорий вокруг АЭС, на которых должна быть организована выдача лекарств, с 20 км до 100 км. Таким образом, новые меры затронут всё население страны.

Ранее портал iz.ru писал, что слова президент России Владимира Путина о развитии обороноспособности в России вызвали беспокойство у глав США, ФРГ и Франции.