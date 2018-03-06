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Инвесторы на Дальнем Востоке смогут получать кредиты под 1%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возможность субсидирования процентной ставки по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток в ДФО рассмотрят в правительстве России.

Как сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка, предполагается выдавать кредиты под 1%.

«Мы подготовили проект постановления правительства, которое сейчас проходит согласование. Будем работать над тем, чтобы оно было принято в ближайшее время, и чтобы у нас появилась возможность запустить этот механизм со следующего года», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, субсидию выделят из федерального бюджета. Воспользоваться ею смогут представители приоритетных отраслей экономики.

Галушка также заявил, что благодаря выделению дальневосточных разделов в 29 государственных программах регионы Дальнего Востока получат 602 млрд рублей.

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