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Трутнев призвал втрое снизить давление на дальневосточный бизнес

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Административное давление на бизнес на Дальнем Востоке необходимо снизить в три раза, заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Если мы сегодня говорим, что уровень давления на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, то значит, снизить его нам надо как минимум в три раза», — сказал полпред, выступая на итоговой коллегии Минвостoкразвития РФ во Владивостоке.

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Трутнев отметил, что в решении этой проблемы он надеется «на помощь Генеральной прокуратуры России», передает ТАСС.

Эту работу он обозначил как одно из направлений деятельности по развитию Дальнего Востока на 2018 год. Трутнев также заявил, что в текущем году необходимо сосредоточиться на совершенствовании существующих преференциальных механизмов и закона о дальневосточном гектаре.

Полпред добавил, что занимаемые дальневосточными регионами с 40-го по 84-е места в общероссийском рейтинге прямо противоречат поставленным президентом задачам.

Ранее Трутнев заявил, что Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) получит в 2018 году дополнительно 11 млрд рублей.

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