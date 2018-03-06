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Регионы Дальнего Востока получат 602 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Благодаря выделению дальневосточных разделов в 29 государственных программах регионы Дальнего Востока получат 602 млрд рублей, заявил глава Минвoстокразвития России Александр Галушка.

«Завершается формирование дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах, и мы уже видим, что в ближайшие три года Дальний Восток получит 602 млрд рублей из федерального бюджета», — цитирует министра «РИА Новости».

Галушка отметил, что это на 75 млрд рублей больше по отношению к 2015–2017 годам.

В середине декабря сообщалось, что правительство РФ планирует выделить дополнительные бюджетные средства на реконструкцию аэропортов в Дальневосточном федеральном округе. Речь идет о более чем 40 аэропортах, которые планируется реконструировать.

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