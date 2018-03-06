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Женщины до сих пор выполняют основную часть работы по дому в России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские женщины по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, у мужчин в личном ведении — вынос мусора и обслуживание автомобиля. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Основная нагрузка в работе по дому в российских семьях по-прежнему лежит на женщине. Даже при участии мужа забот у жены меньше не становится», — цитирует пресс-релиз «РИА Новости»

Согласно результатам, 74% российских женщин отвечают за стирку, 76% — за глажку белья. Приготовление пищи также является исключительно женской обязанностью в 52% семей, уборка — в 45%.

Вместе с мужьями женщины участвуют в воспитании детей (71%), покупке продуктов (65%), мытье посуды (50%), уборке (47%) и уходе за домашними животными (40%). При этом мужчины единолично отвечают за приготовление еды только в 3% случаев, а за мытье посуды — в 6%. Уборкой квартир, стиркой и глажкой в одиночестве занимаются лишь 3–4% представителей сильного пола.

Ранее в марте сообщалось, что женщины в парламенте Великобритании получают зарплату на 10,4% меньше, чем мужчины. 

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