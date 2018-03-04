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Женщинам в парламенте Британии платят на 10% меньше, чем мужчинам

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Женщины в парламенте Великобритании получают зарплату на 10,4% меньше, чем мужчины, сообщили СМИ на основе анализа доходов парламентариев.

В частности, Times выяснила, что мужчины из Консервативной партии получают в среднем £104,1 тыс. (около 8,134 млн рублей) в год, тогда как женщины получают £96,3 тыс. (7,525 млн рублей) в год, сообщает «РИА Новости».

Самая большая зарплата у консерватора Джеффри Кокса, который с июня прошлого года заработал £464,7 тыс. (36,3 млн рублей).

При этом издание отмечает, что в партии лейбористов разрыв в доходах мужчин и женщин меньше и составляет около 0,5%. Зарплата мужчин в среднем составляет £79,3 тыс. фунтов в год, женщин — £78,8 тыс.

У либерал-демократов разрыв в зарплатах представителей полов составляет 20,5%.

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