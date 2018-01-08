Прямой эфир

В британском парламенте зафиксированы 24 тыс. попытки входа на порносайты

0
Фото: ТАСС/Alberto Pezzali
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 24 тыс. попыток получить доступ к сайтам, содержащим порнографические материалы, были зарегистрированы в компьютерной сети британского парламента с июня по октябрь 2017 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Такие данные получены с 8,5 тыс. компьютеров обеих палат парламента, которыми, помимо законодателей, пользуются и их помощники, и технические сотрудники. Также в данных учитываются личные устройства, подключенные к сети Wi-Fi парламента.

Как рассказал изданию один из законодателей, все порнографические сайты в парламенте заблокированы, и попытки получить к ним доступ (около 160 раз в день) являются случайными.

Информация о сетевой активности парламентариев была опубликована после скандала с обнаружением порнографических материалов на служебном компьютере главы аппарата британского правительства Дэмиана Грина. Политик ушел в отставку.

При этом сам Грин заявил, что не скачивал и не смотрел порнографию на парламентском компьютере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянский профессор математики оказался бывшим порноактером
Увлечение порнографией привело британца к внезапной смерти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017