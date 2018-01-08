В британском парламенте зафиксированы 24 тыс. попытки входа на порносайты

Более 24 тыс. попыток получить доступ к сайтам, содержащим порнографические материалы, были зарегистрированы в компьютерной сети британского парламента с июня по октябрь 2017 года. Об этом сообщает издание The Guardian.

Такие данные получены с 8,5 тыс. компьютеров обеих палат парламента, которыми, помимо законодателей, пользуются и их помощники, и технические сотрудники. Также в данных учитываются личные устройства, подключенные к сети Wi-Fi парламента.

Как рассказал изданию один из законодателей, все порнографические сайты в парламенте заблокированы, и попытки получить к ним доступ (около 160 раз в день) являются случайными.

Информация о сетевой активности парламентариев была опубликована после скандала с обнаружением порнографических материалов на служебном компьютере главы аппарата британского правительства Дэмиана Грина. Политик ушел в отставку.

При этом сам Грин заявил, что не скачивал и не смотрел порнографию на парламентском компьютере.