СМИ сообщили о наличии масонских лож в британском парламенте

Многие британские законодатели, сотрудники парламента и журналисты парламентского пула являются членами действующих масонских лож, сообщила The Guardian.

Газета сообщает о ложе New Welcome («Новое приветствие»), членами которой могут быть парламентарии и пэры. Членами ложи, по данным газеты, являются 30–40 человек. В ложу также не входят лейбористы. Большинство членов — бывшие парламентарии, а также полицейские, несущие службу в здании парламента, сообщает «РИА Новости».

The Guardian также выделяет еще две ложи для парламентариев — Gallery Lodge («Ложа галереи») и Alfred Robbins Lodge («Ложа Альфреда Роббинса»). В первую могут входить политические обозреватели, а членами второй являются журналисты.

Согласно правилам, члены парламента не обязаны указывать свою принадлежность к масонам, но могут это делать по собственному желанию. Издание отмечает, что пока ни один член парламента не заявлял о членстве в ложах. При этом, как отмечает The Guardian, обе ложи держат свою деятельность в секрете.