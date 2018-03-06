ВПК принес в казну России более $15 млрд в 2017 году

Россия остается одним из ведущих поставщиков систем вооружений. Третий год подряд объем проданной продукции растет. В 2017 году военно-промышленный комплекс принес в казну России более $15 млрд.

Такие данные на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству

озвучил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия не продает оружия в сомнительные руки. Наши системы — это способ защиты суверенитета, а не средство нападения.

«Мы никогда не ставили и не будем ставить коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности. На нашей стороне проверенная временем репутация честного, порядочного делового партнера, который всегда строго соблюдает контрактные и международно-правовые обязательства», — сказал Путин.

Российским оружием сегодня пользуются 100 стран мира.