Кинотеатр «Сатурн» планируют реконструировать в Омске

Заброшенный уже много лет кинотеатр «Сатурн» планируют реконструировать в Амурском поселке Омска. По словам мэрии города, инвесторы для проведения работ уже найдены.

Предприниматели Омска планируют проинвестировать работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Сатурн». Здание уже много лет пустует, приходит в упадок и разрушается, сообщает РИА «Омск-информ».

По словам директора имущественных отношений Дениса Денежкина, сейчас депутаты Омского городского совета рассматривают список подходящих для этого места объектов, которые смогли бы открыться на месте бывшего кинотеатра.

Планируется, что новый объект будет удовлетворять интересы нескольких сторон — он должен быть интересен и горожанам, и инвесторам. Предполагается, что реконструкция и последующее открытие будут произведены в рамках концессионного соглашения.