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Кукольный театр Ставрополья планируют отреставрировать

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Здание кукольного театра Ставрополья планируют отреставрировать. Для этого была подготовлена и отправлена на Главгосэкспертизу проектно-сметная документация. Об этом сообщила министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева.

Здание кукольного театра на Октябрьском проспекте, которое является объектом культурного наследия, хотят отреставрировать. Вся необходимая документация была подготовлена и сейчас находится на рассмотрении у Главгосэкспертизы. В общей сложности смета на проведение работ составила 248 млн рублей, сообщает NewsTracker.

Проект хотят финансировать за счет выделения средств из федерального бюджета. По словам Татьяны Лихачевой, документы на получение необходимых средств поданы по двум направлениям.

Данный проект реставрации уже второй по счету. До этого был создан проект, смета которого составляла 1,4 млрд рублей. Из-за столь значительной суммы проект никто не принял, и было принято решение о разработке нового.

Помимо прочего, министр культуры сообщила, что начало реставрационных работ будет не ранее 2019 года.

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