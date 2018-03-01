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Терминал аэропорта Уфы реконструируют за 2 млрд рублей

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Внутренний терминал аэропорта Уфы планируют реконструировать более чем за 2 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Внутренний терминал аэропорта ожидает масштабная реконструкция. На эти цели было выделено 2 млрд 72 млн рублей, из которых 500 млн поступят из бюджета Республики Башкортостан, а остальные финансы — из собственных средств аэропорта, сообщает ИА «Башинформ».

Полная модернизация терминала позволит увеличить пропускную способность пассажиров в два раза — с 600 до 1200 человек в час. Начать работы планируется во втором квартале 2018 года, а завершить проект реконструкции — к декабрю 2019 года.

Реконструкция терминала № 1 уфимского аэропорта приурочена к празднованию 100-летия образования Башкирии.

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