PricewaterhouseCoopers предсказала рост авторынка РФ на 11%

Рынок новых авто покажет внушительный рост в этом году — на 11% до 1,64 млн машин. В последующие годы рост продолжится, и в 2022 году в России будет продано 2,22 млн легковых автомобилей — такой прогноз содержится в отчете PricewaterhouseCoopers (PwC), предоставленном «Известиям». Стимулом для восстановления продаж станет рост цен на нефть, восстановление российской экономики, укрепляющийся рубль, а также инвестиции в промышленность.

В перспективе пяти лет ожидается положительная динамика отечественного авторынка, обеспеченная восстановлением российской экономики, ожидаемым ростом финансирования производства и появлением новых технологий, говорится в отчете PwC. Среди других факторов потенциального роста рынка — постепенное восстановление покупательной способности граждан.

В PwC считают, что продажи новых автомобилей в России увеличатся на 11% уже в этом году. Аналитики основывают свое мнение на ряде факторов, в том числе на прогнозе цены на нефть: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, цена нефти сорта Brent вырастет до $62,5 за баррель (средняя цена Brent в прошлом году составила $54,2 за баррель,Global Insight).

Росту продаж будут способствовать инфраструктурные инвестиции в автопром. В частности, в прошлом году шинная компания Bridgestone уже открыла завод в Ульяновской области (вложения $220 млн), «Группа ГАЗ» и концерн Volkswagen продлили соглашение о контрактной сборке до 2025 года, китайская компания FAW заключила договор с «Автотором» на выпуск легковых автомобилей.

Компания BMW наметила строительство завода полного цикла в Калининграде до 2020 года, Mercedes-Benz и Great Wall обещают запуск российских заводов в 2019 году.

Более осторожен в прогнозах управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partners Сергей Бургазлиев.

— Порядка трети авторынка у нас поддерживается программами правительства, которые сейчас меняются: прекращается утилизация «автохлама», субсидирование автокредитов и «трейд-ина». Правительство переориентируется на научно-исследовательские разработки и развитие газомоторного транспорта, — отметил Сергей Бургазлиев.

На рынке много автомобилистов, которые откладывали покупки в 2014–2017 годах — сейчас они приобретают новые машины. Уже через полтора года рынок может войти в зону стагнации из-за удовлетворения отложенного спроса, считает автомобильный эксперт Сергей Иванов.

Помимо рынка легковых авто PwC дает прогноз и по другим категориям транспорта. Так рынок легких коммерческих автомобилей со 108 тыс. шт. в 2017 году вырастет до 133 тыс. в 2022 году. А продажи грузовиков с прошлогодних 80 тыс. через пять лет достигнут 126 тыс. шт.