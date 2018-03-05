Путин рассказал о будущем автомобильных дорог России

О будущем автодорог России на Съезде транспортников России в понедельник, 5 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в ближайшие шесть лет будут практически удвоены расходы на автомобильные дороги страны, на эти цели будет направлено более 11 трлн рублей. Будут приведены в порядок региональные и местные трассы.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.