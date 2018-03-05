ФСБ в 2017 году предотвратила 25 терактов

Сотрудники ФСБ в 2017 году предотвратили 25 терактов. Ведомство пресекло более 60 преступлений террористической направленности. Об этом было заявлено на коллегии ведомства в Москве.

Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за успешную работу. Особо глава страны отметил достижения в сфере борьбы с коррупцией.

«При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ. В том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан, тем самым наносил серьезный, прямой ущерб развитию России. Нашей стране предстоит решить масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населенных пунктов. Разворачивается работа по выполнению недавно принятой новой госпрограммы вооружений, и необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы. А интересы людей — от воровства, от мздоимства, от попыток давления на предпринимателей», — заявил президент.

Отдельно президент поблагодарил ФСБ за сохранность секретов страны. В недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых системах вооружения. Для многих спецслужб мира возможности российских ракет стали откровением, и в этом есть большая заслуга сотрудников ФСБ, не допустивших утечек.

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