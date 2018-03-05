Логистика праздника 

Цветы, электроника и нижнее белье. Такие подарки, согласно исследованию, ждут более половины всех россиянок на 8 Марта. Опрос мужчин, которые собираются делать презенты любимым женщинам, провела АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли). Так, цветы подарят 28% мужчин (впрочем, реальный показатель гораздо выше, поскольку многие по умолчанию вместе с основным подарком дарят и цветы, не выделяя цветы отдельно в качестве подарка), электронику и бытовую технику вручат 18% россиян, и 16% рискнут выбрать своей избраннице нижнее белье. Традиционные, но от этого не менее приятные подарки — ювелирные украшения и парфюм — подарят 13 и 12% респондентов соответственно.

Сегодня в России работает порядка 45 тыс. интернет-магазинов, активными клиентами которых являются почти 40 млн покупателей. В преддверии праздников онлайн-покупки демонстрируют значительный рост (до 20% и более), пик продаж приходится примерно за 4–9 дней до праздничной даты.

«Я уже второй год заказываю подарки своим трем женщинам — маме, девушке, сестре — в интернет-магазинах. Очень экономит время и зачастую ощутимо выгоднее по сравнению с обычным магазином, который несет издержки на аренду, продавцов и так далее. Делать заказы я стараюсь за несколько дней до праздников, чтобы не «попасть» с доставкой, ведь у онлайн-магазинов вечный аврал перед праздниками», — рассказывает 29-летний Марат К., один из активных интернет-пользователей.

Действительно, в пиковые праздничные даты вопросы доставки — реальная сложность. Собственных курьеров и автопарка не хватает, заявленные планы по маршрутам не выполняются из-за пробок. И здесь на помощь приходят логисты.

Транспортных компаний на рынке много — каковы ключевые параметры выбора перевозчика под потребности интернет-магазина? Основное и главное — качественная (то есть в целости и сохранности) доставка груза в срок. Это возможно при наличии большого автопарка как для внутригородских, так и для междугородних направлений (информация об автопарке обычно есть на сайтах логистических операторов, при ее отсутствии следует насторожиться), штата профессиональных водителей, а также большого арсенала технологических «фишек», включая онлайн-функционал. В составе последнего, в частности, не только онлайн-трекеры по отслеживанию груза, но и возможности API.

Эксперты рекомендуют изучать сайты крупных транспортно-логистических операторов и посмотреть их статистику. Крупнейшая компания в сегменте сборных перевозок — ГК «Деловые линии» (свыше 26% рынка, согласно исследованиям Infranews. — Прим. ред.), и посмотрели открытую информацию. Парк 4000 машин возрастом не старше трех лет, по ключевым параметрам качества работы (сохранность груза и своевременность доставки) — более 99%, согласно отчету компании.

Кроме того, важным моментом является и наличие у перевозчика собственных IT-решений, как инструменты API или модули расчета стоимости доставки для порталов на Bitrix. Возможности интеграции позволяют клиентам интернет-магазинов оценивать стоимость доставки товара прямо на сайте ритейлера. Также у крупных логистических компаний есть специальные программы для перевозки товаров внутри городов. Они базируются на математическом моделировании, строят маршруты с учетом пробок, ремонтов дорог и множества других параметров, которые не учитывают обычные навигаторы. Это тот случай, когда возможности программы значительно превосходят планирование менеджером-человеком.

По статистике АКИТ, в 2017 году объем онлайн-торговли превысил 1 трлн рублей, а в целом электронная торговля товарами и услугами составила более 35% цифровой экономики страны. Эти данные свидетельствуют о том, что сервис транспортно-логистических операторов будет и дальше ориентироваться на потребности онлайн-магазинов и потребителей их товаров.