Карякин стал победителем турнира по блицу на Мемориале Таля

Российский гроссмейстер Сергей Карякин досрочно выиграл турнир по блицу на Мемориале Таля по шахматам. Об этом стало известно в понедельник, 5 марта.

После 12 туров в активе россиянина 9,5 очка, у ближайшего преследователя американца Хикару Накамуры — 7,5, сообщает ТАСС.

При этом американец должен сыграть еще партию 12 тура, а Карякин — заключительную с россиянином Дмитрием Андрейкиным. Кроме турнира по блицу, во время Мемориала Таля прошли соревнования по быстрым шахматам, победителем которых стал индиец Вишванатан Ананд.

12 февраля портал iz.ru рассказал, что, по мнению Карякина, отказ допустить на Олимпиаду-2018 оправданных в CAS российских атлетов можно назвать только форменным безобразием, это «чистая политика».