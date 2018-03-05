Новая газовая война с Россией станет для Украины самой затратной. Закупки газа в Европе обошлись незалежной вчетверо дороже, чем в РФ. В первые дни весны Украина платила по $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. 1 марта цена на газ в Европе была еще выше.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.