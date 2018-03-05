Почти 162 млн рублей потратят на благоустройство Орла

В 2018 году власти Орла намерены потратить 161,8 млн рублей на формирование современной городской среды, перечень работ определяют по согласованию с жителями города.

На благоустройство дворовых территорий планируется направить 115 млн рублей. На реконструкцию общественных территорий уйдет порядка 46,8 млн рублей, сообщает сайт InfoOrel.ru. Средства выделяют различные источники финансирования. Из федерального бюджета поступит 82,7 млн рублей, из областного бюджета — 77,5 млн рублей, из городского — 1,6 млн рублей.

Где благоустройство будет проведено в первоочередном порядке, определится с помощью рейтингового голосования. Горожане могут выбрать одну из восьми территорий. Это ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», парк «Ботаника», городской парк культуры и отдыха, площадь Юности, детский парк, бульвар Победы, Историко-литературный квартал, территория рядом с памятником И С. Тургеневу.

Голосование состоится 22 марта 2018 года.