Прямой эфир

Почти 162 млн рублей потратят на благоустройство Орла

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2018 году власти Орла намерены потратить 161,8 млн рублей на формирование современной городской среды, перечень работ определяют по согласованию с жителями города.

На благоустройство дворовых территорий планируется направить 115 млн рублей. На реконструкцию общественных территорий уйдет порядка 46,8 млн рублей, сообщает сайт InfoOrel.ru. Средства выделяют различные источники финансирования. Из федерального бюджета поступит 82,7 млн рублей, из областного бюджета — 77,5 млн рублей, из городского — 1,6 млн рублей.

Где благоустройство будет проведено в первоочередном порядке, определится с помощью рейтингового голосования. Горожане могут выбрать одну из восьми территорий. Это ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», парк «Ботаника», городской парк культуры и отдыха, площадь Юности, детский парк, бульвар Победы, Историко-литературный квартал, территория рядом с памятником И С. Тургеневу.

Голосование состоится 22 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоимость благоустройства дворов в Махачкале завысили на 3,6 млн рублей
Власти Ярославля ищут во дворах машины-«подснежники»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017