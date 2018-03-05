Власти Ярославля ищут во дворах машины-«подснежники»

В Ярославле активисты собирают сведения об автомобилях, брошенных во дворах на длительное время и мешающих работе коммунальных служб.

К жителям города обратилась глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова. Она попросила ярославцев фотографировать оставленные во дворах и на улицах под снегом машины. По словам чиновницы, «подснежники» мешают работе коммунальных служб, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Акции по поиску «подснежников» периодически проходят в Ярославле. Не исключено, что и на этот раз поиск охватит весь город. Если машины действительно мешают движению или работе коммунальщиков, администрация совместно с сотрудниками ГИБДД разыщет владельцев и предложит перегнать транспортное средство.