Алексей Швед утверждается в статусе лучшего игрока Европы

Игрок сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед продолжает покорять сердца любителей баскетбола. Атакующий защитник был признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в феврале и побил казавшийся вечным рекорд Альфонсо Форда, в честь которого назван трофей лучшему снайперу турнира. В последних 24 встречах Евролиги 29-летний россиянин неизменно набирает 16 и более очков. Американский баскетболист остановился на отметке в 23 матча. Впервые за долгие годы лучший игрок европейского баскетбола имеет российский паспорт.

Алексей Швед вернулся в Россию из НБА в июле 2015 года. После трех лет успешной карьеры за океаном он неожиданно отказался от минимального контракта с «Нью-Йорк Никс» и заключил соглашение с «Химками». По словам его официального представителя Обрада Фомича, россиянин искал возможность полностью реализовать свой талант, стать лидером своего коллектива, получая по 30–35 минут игрового времени.

Спустя 2,5 года можно сказать, что план Алексея Шведа сработал. В прошлом сезоне баскетболист стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ и Еврокубка, а также вошел в первую символическую пятерку обоих турниров. Летом-2017 он практически в одиночку затащил сборную в полуфинал Евробаскета, попутно став лучшим снайпером турнира, в среднем набирая за матч 24,3 очка. Защитник «Химок» стал первым за 18 лет игроком, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА (в 1999 году приз лучшему бомбардиру турнира достался выступавшему за «Реал» испанцу Альберто Эрреросу).

По окончании Евробаскета российский защитник продолжил удивлять болельщиков в матчах Евролиги. Во многом благодаря результативной игре Алексея Шведа (22 очка, 4,4 передачи) «Химки» сейчас очень близки к выходу в плей-офф турнира.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, один из лучших снайперов в истории советского баскетбола Модестас Паулаускас считает, что в настоящее время Алексей Швед — лучший игрок Европы на своей позиции.

— Леша — не только очень хороший снайпер, но еще и умный игрок, который умеет хорошо разыграть мяч, отдать классную передачу партнерам, — рассказал «Известиям» Модестас Пауласкас. — Вернувшись из НБА, он попал к очень сильным тренерам — сначала к Римасу Куртинайтису, затем к Душко Ивановичу. Под их руководством он смог еще больше прибавить и обрести необходимую стабильность. Сейчас Швед — лучший игрок Европы на своей позиции. У него нет слабых матчей в Евролиге. Поэтому все индивидуальные награды, которые он получил в последнее время, — абсолютно заслуженные.

При этом в отличие от индивидуальных наград командных трофеев в карьере игрока пока не так много. Победа в Евролиге-2007/08 в составе ЦСКА и бронзовая медаль Олимпийских игр-2012 со сборной России были уже достаточно давно. Важность итогового результата «Химок» в этом сезоне подчеркнул главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

— Швед, безусловно, проводит выдающийся год, — отметил двукратный вице-чемпион мира. — Он был самым результативным игроком и попал в символическую пятерку Евробаскета. И сейчас Леша лидирует в списке самых результативных игроков Евролиги и Лиги ВТБ. Лучший ли это сезон в его карьере? Будет зависеть от того, какой результат покажет его команда. Индивидуальные выступления — это отлично, но сезон всегда оценивается по итоговым результатам клуба.

По мнению Сергея Базаревича, Алексей Швед гораздо выгоднее смотрится на позиции второго номера.

— Мы неплохо использовали сильные качества Алексея в сборной, и мне кажется, что он должен быть не разыгрывающим, а основным созидателем, — заметил наставник национальной команды. — На мой взгляд, так и ему легче, и для команды он становится полезнее.

Любимые приемы Алексея Шведа — кроссовер и отличный дальний бросок. За счет своей резкости, техники и пластичности российской игрок с легкостью «раскачивает» оппонентов в проходе и набирает легкие два очка. Также он обладает уникальной способностью с сопротивлением забросить с 7 м. Его страсть к гиперсложным броскам — источник любви болельщиков и зависти соперников, которые сопровождают Алексея Шведа везде.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter