Путешествие из Петербурга в Москву

В Санкт-Петербурге прошел второй Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. На паркете «Юбилейного» команда «Звезды России» в напряженной борьбе обыграла сборную «Звезд мира» (125:124). Самым ценным игроком (MVP) матча был признан форвард «Зенита» Сергей Карасёв, набравший 29 очков и 7 передач. Самым результативным в составе «Звезд мира» стал форвард «Автодора» Коти Кларк (20 очков). Между первой и второй четвертями игры в «Юбилейном» прошел конкурс снайперов, победу в котором одержал Райан Брокхофф из «Локомотива-Кубань», а в большом перерыве соревнование по броскам сверху выиграл другой представитель краснодарской команды — Фрэнк Элегар.

В отличие от первого Матча звезд в Сочи, где тотальное преимущество было за российскими игроками, в этот раз на площадке завязалась настоящая борьба. За пять минут до сирены «Звезды мира» сравняли счет на отметке 109:109. Дальние попадания Андрея Воронцевича и Михаила Кулагина увели Россию вперед, но зрителей всё-таки порадовали эффектной концовкой. Рывок обеспечили Серхио Родригес и Коти Кларк. За 12 секунд до сирены легионеры вырвали шанс на победу, получив владение при счете 125:124. На последний бросок вывели Нандо Де Коло, но промахнулся издали — как и забравший отскок Родригес.

— Не могу сказать, что все играли на максимуме своих возможностей, но в четвертой четверти уже никто не давал забивать легких мячей, — рассказал «Известиям» Андрей Воронцевич, набравший 26 очков и сделавший 7 подборов. — «Звезды мира» догнали нас в концовке, сохранили интригу до финальной сирены и пощекотали нервы зрителям. Нам удалось совместить шоу со спортивной конкуренцией, и это здорово. Я доволен своей игрой — забил всё, что мог, старался в защите, не жадничал. Мне не обидно, что титул MVP достался Сергею Карасёву. Я уже получил свой приз в прошлом году.

В конкурсах в этому году солировали игроки «Локомотива-Кубань». В финальном раунде лучших снайперов Лиги Райан Брокхофф превзошел защитника ВЭФ Кристапса Яниченокса. А в конкурсе данков Фрэнк Элегар, по оценкам жюри, обошел Тайлера Ханикатта («Химки») и Ике Удано («Астана»).

— Очень рад за ребят, они постарались максимально подготовиться к конкурсам и показали свой класс, — сказал «Известиям» президент «Локомотива» Андрей Ведищев. — Теперь в нашем составе есть лучший исполнитель данков и трехочковых бросков. Это приводит меня к мысли о том, что мы обязательно должны еще что-то выиграть в этом году — Единую лигу или Еврокубок.

— Праздник удался, — отметил бывший зампред ВТБ Василий Титов, курирующий спортивные направления группы. — Петербург в отличии от Москвы не настолько избалован событиями, поэтому и отношение совсем другое. 3,5 часа люди не уходили со своих мест, здорово поддерживали спортсменов во время игры и интересных конкурсов. Если смотреть на опыт других стран, в первую очередь НБА, то там Матч звезд — одно из самых ярких событий сезона. Надеюсь, что и у нас проведение этого матча станет доброй традицией, а участие в нем пиком карьеры для всех российских и иностранных игроков. Уверен, и призовые за индивидуальные награды существенно вырастут.

Ложкой дегтя стало отсутствие на матче главной звезды Единой лиги Алексея Шведа. Защитник «Химок» сослался на хроническую травму голеностопа и принял решение сосредоточиться на подготовке к матчу Евролиги с «Панатинаикосом».

— У Шведа действительно серьезная травма, он не симулирует, — продолжил Василий Титов. — Я лично присутствовал на переговорах по его замене, поэтому с такой уверенностью говорю об этом. Здорово, что ЦСКА нас выручил (Алексея Шведа заменил защитник армейцев Михаил Кулагин).

По словам Василия Титова, следующий Матч звезд с высокой долей вероятности пройдет в Москве, на строящейся «ВТБ Арене парк». А в 2020 году игра может состояться в столице Татарстана. Об этом «Известиям» рассказал президент УНИКСа Евгений Богачёв.

— У нас есть предварительная договоренность, что в 2020 году Матч звезд пройдет в Казани, — отметил Евгений Богачёв. — Конечно, нам еще есть чему поучиться в плане организации таких матчей, но думаю, что через два года мы будет готовы. К тому же, казанский «Баскет Холл» сможет вместить около 8 тыс. зрителей.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что Матч всех звезд не должен быть привязан к одному региону.

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