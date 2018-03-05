Юбилейная церемония «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе

В театре Долби прошла 90-я церемония вручения премии «Оскар». «Форма воды» получил статуэтку как лучший фильм. Гари Олдман и Фрэнсис Макдорманд — лучшие актер и актриса. Лучшим оператором стал Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»). Лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо («Форма воды»). Лучший саундтрек достался фильму «Форма воды».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.