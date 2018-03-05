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Netflix опубликовал тизер «Карточного домика» без Кевина Спейси

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Фото: Global Look Press/Panic Pictures
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Netflix опубликовал тизер к шестому сезону сериала «Карточный домик» без актера Кевина Спейси. Видео появилось на канале Netflix в YouTube.

Ролик длится 45 секунд. Главной героиней сериала станет Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт.

Шестой сезон «Карточного домика» станет последним. Кевин Спейси исполнял в сериале главною роль. По сюжету амбициозный конгрессмен Фрэнк Андервуд делает всё возможное, чтобы получить пост президента США, а также чтобы удержать власть.

Ранее съемки сериала были приостановлены в связи с обвинениями Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Число заявивших о домогательствах со стороны Спейси достигло 15 человек. В центре скандала артист оказался после того, как его обвинил в домогательствах актер сериала Srar Trek Энтони Рэпп. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге.

Позже компания Netflix приняла решение возобновить съемки сериала без Кевина Спейси.

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