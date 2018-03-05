Сёмин выступил против матчей в плохих погодных условиях

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после ничьей с московским «Спартаком» в 21-м туре чемпионата России по футболу заявил, что он против игры в плохих погодных условиях.

По его словам, это может спровоцировать серьезные травмы у спортсменов.

«Условия, конечно, не лучшие. Но снег невозможно остановить. А наши сотрудники сделали все, что могли. Такой у нас календарь. Лучше проводить подобные матчи в апреле или мае», – приводит слова Сёмина газета «Спорт-экспресс».

По его словам, непогода серьезно сказывается на футболистах и на качестве игры, так как газон и мяч становятся скользкими. В пример Семин привел защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который накануне получил травму, по мнению тренера, из-за холода.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 4 марта, матч РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счетом 0:0. Игра проходила в условиях снегопада и при десятиградусном морозе.