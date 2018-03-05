Прямой эфир

Сёмин выступил против матчей в плохих погодных условиях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после ничьей с московским «Спартаком» в 21-м туре чемпионата России по футболу заявил, что он против игры в плохих погодных условиях.

По его словам, это может спровоцировать серьезные травмы у спортсменов.

«Условия, конечно, не лучшие. Но снег невозможно остановить. А наши сотрудники сделали все, что могли. Такой у нас календарь. Лучше проводить подобные матчи в апреле или мае», – приводит слова Сёмина газета «Спорт-экспресс».

По его словам, непогода серьезно сказывается на футболистах и на качестве игры, так как газон и мяч становятся скользкими. В пример Семин привел защитника ЦСКА Марио Фернандеса, который накануне получил травму, по мнению тренера, из-за холода.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 4 марта, матч РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счетом 0:0. Игра проходила в условиях снегопада и при десятиградусном морозе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глушаков рассказал о «невидимых» игроках «Локомотива»
«Динамо» и «Уфа» поделили очки в матче РФПЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017