ОПЕК на встрече со «сланцевиками» в США сравнит прогнозы по рынку нефти

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече с производителями сланцевой нефти США в рамках конференции CERAWeek в Хьюстоне рассчитывает сравнить планы и прогнозы по рынку нефти. Об этом сообщил «РИА Новости» министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, возможность присоединения американских «сланцевиков» к соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ не обсуждается.

«Мы здесь встречаемся со многими компаниями, среди них будут и американские производители сланцевой нефти… Мы просто встречаемся, чтобы сравнить наши планы, посмотреть на рынок и поговорить, как мы говорим со многими компаниями. Но никаких ожиданий», — подчеркнул министр.

О том, какие именно нефтяные компании США примут участие во встрече, аль-Мазруи не уточнил.

Ежегодная энергетическая конференция CERAWeek пройдет в Хьюстоне с 5 по 9 марта.