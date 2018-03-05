Прямой эфир

ОПЕК на встрече со «сланцевиками» в США сравнит прогнозы по рынку нефти

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече с производителями сланцевой нефти США в рамках конференции CERAWeek в Хьюстоне рассчитывает сравнить планы и прогнозы по рынку нефти. Об этом сообщил «РИА Новости» министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

По его словам, возможность присоединения американских «сланцевиков» к соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+ не обсуждается.

«Мы здесь встречаемся со многими компаниями, среди них будут и американские производители сланцевой нефти… Мы просто встречаемся, чтобы сравнить наши планы, посмотреть на рынок и поговорить, как мы говорим со многими компаниями. Но никаких ожиданий», — подчеркнул министр.

О том, какие именно нефтяные компании США примут участие во встрече, аль-Мазруи не уточнил.

Ежегодная энергетическая конференция CERAWeek пройдет в Хьюстоне с 5 по 9 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЭА предсказало лидерство США в мировой добыче нефти в 2018 году
Спрос на нефть в ближайшие 25 лет может вырасти на 20 млн баррелей в сутки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017