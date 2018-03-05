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Концерт Гребенщикова в Петербурге состоится в назначенную дату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Организаторы концерта Бориса Гребенщикова в Санкт-Петербурге не стали переносить мероприятие из-за его болезни.

Группа «Аквариум» и ее лидер выступят на следующей неделе в клубе А2 Green Concert.

«Концерт будет 16-го числа», — приводит слова представителя организаторов Кирилла Рейна сайт kp.ru.

В воскресенье, 4 марта, стало известно, что Гребенщиков простудился и находится на лечении в одной из больниц Петербурга. Его представитель опроверг информацию о срочной госпитализации артиста из-за проблем с сердцем на посвященной творчеству рок-музыканта странице в Facebook.

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