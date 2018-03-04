Прямой эфир

На севере Лондона прогремел взрыв

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Лондона произошел небольшой взрыв. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента.

Взрыв произошел на улице Фарнам-Роуд. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Данных о погибших и пострадавших нет. В полиции подчеркнули, что «инцидент не расследуется как теракт».

Как писал портал iz.ru, мощный взрыв произошел вечером 25 февраля в Лестере. За взрывом последовал пожар, почти полностью уничтоживший двухэтажное здание, в котором располагался продовольственный магазин. В результате инцидента погибли пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В польской Познани взрывом газа разрушен жилой дом
В жилом доме в бельгийском Льеже прогремел взрыв

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017