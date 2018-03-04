На севере Лондона прогремел взрыв
На севере Лондона произошел небольшой взрыв. На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента.
Взрыв произошел на улице Фарнам-Роуд. Что послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Данных о погибших и пострадавших нет. В полиции подчеркнули, что «инцидент не расследуется как теракт».
Как писал портал iz.ru, мощный взрыв произошел вечером 25 февраля в Лестере. За взрывом последовал пожар, почти полностью уничтоживший двухэтажное здание, в котором располагался продовольственный магазин. В результате инцидента погибли пять человек.