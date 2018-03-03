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В жилом доме в бельгийском Льеже прогремел взрыв

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nicolas Maeterlinck
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В одном из жилых домов в Льеже прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, два человека получили ранения.

Инцидент произошел в субботу, 3 марта, в 16:45 по местному времени. После взрыва в жилом доме начался пожар. Что стало причиной происшествия, неизвестно, передает DH.be.

Изначально местные СМИ сообщили о двух погибших, однако эта информация не подтвердилась — незначительные ранения получили два человека.

Из-за взрыва движение в районе было перекрыто. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

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