В жилом доме в бельгийском Льеже прогремел взрыв

В одном из жилых домов в Льеже прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, два человека получили ранения.

Инцидент произошел в субботу, 3 марта, в 16:45 по местному времени. После взрыва в жилом доме начался пожар. Что стало причиной происшествия, неизвестно, передает DH.be.

Изначально местные СМИ сообщили о двух погибших, однако эта информация не подтвердилась — незначительные ранения получили два человека.

Из-за взрыва движение в районе было перекрыто. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.