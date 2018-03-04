FIFA в конце марта назовет список арбитров на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) в конце марта представит список арбитров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, заявил глава судейского департамента FIFA Массимо Бузакка.

«Думаю, что мы окончательно определимся со списком арбитров на чемпионат мира к концу марта. Это случится после двухнедельного семинара в Дубае, который завершится 25 марта. Мы пока не решили, сколько бригад будет работать в России, но их количество не будет сильно отличаться от того, что было четыре года назад. На чемпионате мира в Бразилии работали 25 бригад», — приводит ТАСС заявление футбольного чиновника.

Он отметил, что ранее FIFA оглашала список судей в январе, однако сейчас из-за введения системы видеопомощи арбитрам это было сделать сложнее. Организации необходимо было убедиться, что тот или иной судья подходит для работы на мундиале.

Бузакка сообщил также, что претендующий на должность одного из судей ЧМ российский арбитр Сергей Карасев примет участие в судейском семинаре FIFA в Дубае и имеет такие же шансы, как и все остальные, так как организация будет судить по результатам его работы, а не на основании политических мотивов.

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