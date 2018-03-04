СМИ: спецпрокурор США заподозрил ОАЭ в попытках получить влияние на Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) могли оказывать финансовую поддержку предвыборному штабу действующего президента Америки Дональда Трампа для получения влияния на Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, аппарат Мюллера планирует предъявить властям ОАЭ обвинения на основе секретных материалов, которые якобы были собранны сотрудниками ЦРУ, ФБР, а также Агентством национальной безопасности и министерством внутренней безопасности. Для расследования дела представители Мюллера провели беседу с американцем ливанского происхождения по имени Джордж Надер, который во время правления 42-го президента США Билла Клинтона нес персональную ответственность за проведение закрытых консультаций между Вашингтоном, руководством Сирии и Израиля, а также выступал в роли советника для властей ОАЭ.

По данным издания, Надер при правлении Трампа в 2017 году часто посещал Белый дом. Подчеркивается, что такое поведение со стороны Мюллера стало следствием того, что проводимое им расследование расширило свои границы.

В настоящее время неизвестно, каким образом разбирательство в отношении Надера может быть связано с прежними утверждениями о вмешательстве России в предвыборную гонку в США, говорится в материале.