«120 ударов в минуту» получил «Сезар» как лучший фильм года

Драма режиссера Робина Кампийо «120 ударов в минуту» признана лучшим фильмом по версии Французской академии искусств и технологии кинематографа.

Кинолента награждена национальной кинопремией «Сезар» как лучший фильм и отмечена еще пятью статуэтками, в том числе за «Лучшую мужскую роль второго плана» и «Самому многообещающему актеру». Сам Кампийо получил награду за оригинальный сценарий.

Ранее кинолента собрала букет призов на 70-м Каннском кинофестивале: фильм получил Гран-при и приз ФИПРЕССИ, а также приз Queer Palm как лучший фильм ЛГБТ-тематики.

Как писал портал iz.ru, фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен «Сезара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».