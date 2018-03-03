Американский военный журнал оценил победу РФ в Сирии

Профессиональный журнал американских вооруженных сил Military Review опубликовал статью о победе России в Сирии. В ней отмечается, что победа достигнута «с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных и политических действий».

Авторы статьи видят дополнительные плюсы для Москвы в том, что «удалось сломать монополию Женевского процесса и дипломатического лидерства США». Россия наладила продуктивные дипломатические связи почти со всеми ключевыми игроками региона, а Башар Асад сохранил власть.

«Это очевидная победа для России, которая конвертировала свои успехи в долгосрочные соглашения на базу Хмеймим и пункты материально-технического обеспечения в Тартусе», — отмечается в публикации.

Статью подписали сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман и директор вашингтонского Института имени Кеннана Мэттью Рожански.

